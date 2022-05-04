Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российский диктатор Владимир Путин решил "перемолоть" на войне в Украине все мужское население России. По его мнению, так может действовать по меньшей мере шпион.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" во вторник, 3 мая, Арестович отметил, РФ может отправить в Украину еще 20 или даже 50 тысяч военных, но их качество будет очень низким (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, Вооруженные силы Украины уже "перемололи" элитные дивизии российской армии, будучи хуже вооруженными и менее готовыми, чем сейчас. А теперь, имея опыт на конкретных рубежах, ВСУ встретят армию, которая здесь не воевала, в том время, как украинские защитники там уже держала оборону.

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Путинский режим, по мнению Арестовича, будет волнами отправлять на войну в Украину своих солдат, "пока не закончится физически мужское население России".

"И это еще раз меня убеждает, что Путин – американский или китайский шпион. Потому что так эффективно сокращать мужское население России может только человек, который с любовью это делает, искренне, за большие деньги или по специальному заданию. Это абсолютное безумие", – сказал он.

Эксперт добавил, что в итоге в гонке потенциалов все равно победит Запад и Украина.

"Это будет бесконечный повтор циклов. Время заключать мирный, но нет – повоевали и плюс 10 тысяч убитых, 20 тысяч раненых. Еще один цикл накопили. И так далее. Но самое главное, что в финале это гонка потенциалов и все равно побеждает Запад и Украина. Российская экономика не вытянет против американского ленд-лиза, это очевидно", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля, превысили 24 200 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов.