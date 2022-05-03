За сутки ликвидировано 400 оккупантов: потери РФ на войне против Украины превысили 24,2 тыс. человек

Потери России в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля, превысили 24 200 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов.

Такую статистику утром 3 апреля опубликовал Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Путинские террористы также продолжают в больших количествах терять боевую технику.

В частности, было уничтожено еще 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 15 реактивных систем залпового огня, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 2 катера, 20 беспилотников, 38 единиц специальной техники и 84 крылатые ракеты.

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Наибольшие потери за минувшие сутки враги понесли на Изюмском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Пентагона, РФ не смогла добиться существенного прогресса на войне против Украины. Оккупанты испытывают большие проблемы, основные из них – плохое командование и дисциплина, низкий моральный дух во многих подразделениях и далеко не идеальная логистика.