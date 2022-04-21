"Ничего русского не останется": Данилов заявил о полной дерусификации бизнеса и политики в Украине

В Украине после победы над РФ будет проведена тотальная дерусификация бизнеса, политики и других сфер. Ничего русского в нашей стране не останется.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ в среду, 20 апреля. Отвечая на вопрос, какая судьба ждет "пятую колонну", он ответил: "Ее не будет".

"После нашей победы последует тотальная дерусификация бизнеса, дерусификация политики, дерусификация многих сфер нашей жизни. Ничего русского у нас уже не останется", – сказал Данилов.

По его словам, после завершения войны будут приняты все необходимые для этого законы, а на нарушителей будут наложены санкции. Данилов добавил, что все любители России могут спокойно выехать из Украины в эту страну.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил приостановить деятельность ряда партий в Украине на время действия военного положения. В список среди прочих попали "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши".

Также Верховная Рада работает над законопроектом, который позволит по народной инициативе отозвать депутатов, избранных в местные советы от запрещенных пророссийских партий.