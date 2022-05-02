Пропагандист Киселев, призывающий к ядерной войне, без проблем отправился на отдых в Дубай: фотодоказательства

Один из топ-пропагандистов Кремля, телеведущий Дмитрий Киселев, спокойно отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. На дорогостоящий отдых он вместе со спутницей улетел после того, как в эфире государственного российского телеканала пригрозил ядерным ударом Британии.

Весомый вклад Киселева в разжигание ненависти к Украине и странам Запада, публичные призывы к совершению преступлений против человечества никак не мешают ему путешествовать, а санкции ничуть не уменьшили его платежеспособность. Фото Киселева на отдыхе показали в российском Telegram-канале "Московская прачечная".

Как сообщают авторы канала, фотографии из Дубай им прислали подписчики, находящиеся на отдыхе в этой стране.

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"Телеведущий Дмитрий Киселев с экрана телевизора буквально вчера предложил развязать ядерную войну, ударив по Британии. Ну а пережидать апокалипсис он, видимо, собирается в Дубае, куда сегодня и прилетел. Пока в России матери хоронят погибших на Украине срочников — по сути, детей, которые еще вчера сидели за школьной партой, телеведущий отдыхает в ОАЭ", - отмечают авторы канала.

Любитель превращать другие страны "в ядерный пепел" или "радиоактивную пустыню" будет ходить по модным бутикам, ужинать в дорогих ресторанах и наслаждаться жизнью - почему-то вдалеке от "России-матушки", "березок" и ракет "Сармат", которыми Киселев грозил "утопить раз и навсегда" Британию.

К примеру, 2 мая в распорядке дня у Киселева - посещение дорогостоящего СПА.

"Экономические санкции — они ведь только для простых россиян, которым иногда нечего и поесть. На платежеспособность Дмитрия Киселева санкции никак не влияют. На омаров, дорогой эскорт и прочее денег у него хватит. Но об этом нам в телевизоре не расскажут!", - пишут авторы канала, на котором появились фото Киселева в Дубай.

Напомним, пропагандист Киселев в эфире российского государственного телеканала угрожал Британии ядерным ударом со стороны России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский пропагандист Семен Пегов оконфузился с новой постановкой о войне в Украине.

Также сообщалось, что радиоведущий РФ публично обрадовался обстрелу мирных жителей в Киеве и требовал еще больше жертв.