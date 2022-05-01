'Что может быть лучше горящего Киева?' Российский пропагандист публично обрадовался обстрелу мирных жителей

Российский ведущий радио "Комсомольская правда" радовался ракетным ударам по столице Украины - городу Киеву 28 апреля. Тогда под завалами жилого дома, в который попала вражеская ракета, погибла журналистка "Радио Свобода".

Кровожадный рашист хочет еще больше жертв среди мирного населения. Скрин его поста в Telegram опубликовали на канале "Киев сейчас".

"Ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан в своем телеграмм-канале радуется обстрелам мирных жителей Киева и хочет еще больше жертв. Это когда два дня назад российская ракета попала в жилой дом и убила женщину", - комментируют авторы канала людоедское заявление пропагандиста.

Видео дня

В своем Telegram-канале Мардан разместил видео горящего жилого дома в украинской столице и написал: "Что может быть лучше горящего Киева на ночь?".

Восторг рашиста по поводу очередного преступления России на этом не закончился. Ему хочется больше жертв и разрушений.

Он выложил фото с горящим домом, каретами скорой помощи и людьми, отчаянно пытающимися спасти пострадавших в результате обстрела оккупантов - и подписал его "Хорошо, но мало".

Принадлежность канала, на котором были опубликованы эти сообщения, Мардану - подтверждена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские пропагандисты размечтались о переходе Херсонщины в "рублевую зону" и назвали сроки.