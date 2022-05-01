Российский пропагандист Семен Пегов оконфузился с новой постановкой о войне в Украине. Видео

Российский пропагандист Семен Пегов, регулярно снимающий постановочные сюжеты о войне РФ против народа Украины, оконфузился с новым видео. Кремлевского медийщика высмеяли в сети.

Пегов забыл вырезать начало "репортажа" о якобы уничтожении украинского беспилотника. Однако именно этот отрывок показывает, что российское ПВО стреляет в небо исключительно для съемок. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Видео дня

В первые секунды ролика пропагандист готовится к записи, а затем дает "отмашку" военному РФ. После этого солдат Кремля, сидевший все время без дела, берется за установку и начинает стрелять в небо. В это время медийщик рассказывает об украинских БПЛА, которые якобы ликвидируют оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще один кремлевский пропагандист Сергей Мордан радовался обстрелу жилого дома в Киеве, во время которого погибла украинская журналистка.