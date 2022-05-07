В результате обстрела российскими оккупантами автомобиля с защитниками города на территории завода "Азовсталь" трое воинов погибли. Еще шесть украинских военных получили ранения.

Автомобиль с украинцами накануне был цинично обстрелян оккупантами, когда они уехали эвакуировать гражданских с территории комбината. Об этом в комментарии "24 каналу" сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь на псевдо "Калина".

Паламарь рассказал, что в результате удара рашистов по эвакуационному автомобилю с противотанкового ракетного комплекса - несмотря на объявленный режим прекращения огня - на месте погиб один защитник, шестеро получили ранения.

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Еще два воина погибли от бомб, которые рашисты сбросили на них с БПЛА.

Напомним, об очередном преступлении оккупантов стало известно накануне. Днем 6 мая защитники Мариуполя рассказали об обстреле автомобиля с выехавшими к гражданским гражданам воинами, чтобы вывезти их в эвакуационный транспорт.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдает гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - отметили тогда защитники города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 6 мая в Офисе президента Украины сообщили о начале нового этапа эвакуации мирного населения из "Азовстали".

Накануне об отправке нового конвоя для спасения мирных жителей, находящихся на территории завода, заявили в ООН.