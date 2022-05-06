Начался новый этап эвакуации мирного населения из 'Азовстали', – Ермак

Утром, 6 мая, начался очередной этап эвакуации мирного населения с территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Результате вывоза людей на безопасную территорию обнародуют позже.

Также ранее удалось вывезти из завода почти 500 гражданских. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, ранее состоялся очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали".

"Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", – сообщил Ермак.

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Сколько людей планируют эвакуировать в течение 6 мая, глава Офиса президента не сообщал. В то же время он отметил, что о результатах эвакуации проинформирует позже.

Напомним, оккупанты продолжают штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Кроме обстрелов, они теперь совершают и наземный штурм. По информации из разных источников, часть предприятия уже занята захватчиками. Один из защитников сообщил, что они смогут продержаться не больше недели и что они уже не надеются на спасение.

По состоянию на 5 мая в Мариуполе продолжался штурм российскими оккупантами территории завода "Азовсталь". Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 мая отменили митинг, который планировали провести родные защитников Мариуполя. Воины уже более 70 дней в полном окружении защищают город от оккупантов. Правоохранители объяснили отмену акции соответствующим положением закона о военном положении.