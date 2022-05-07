Кадыровцы обворовывают российских оккупантов в Украине: СБУ перехватила разговор. Аудио

Мародерство в путинской армии перешло на новый уровень. Теперь находящиеся в Украине кадыровцы обворовывают других российских оккупантов.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор рашистов, который удалось перехватить Службе безопасности Украины. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале ведомства.

В частности, во время разговора один из оккупантов пожаловался своему знакомому, что у него чеченцы украли пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались", – сказал он.

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В качестве наказания его заставили рыть окопы. Но позже выяснилось, что оружие все равно нужно разыскать. На это решисту дали 2 дня, или его убьют свои же.

"А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал... Разведкой боем на укропов... И меня укропы застрелили", – уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что теперь оккупанты воруют сами у себя. К этому заставили новые обстоятельства войны – украинские защитники не дают захватчикам продвинуться вперед и захватить какие-то населенные пункты. Поэтому они обворовывают тех, кого могут – своих убитых и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФСБ изымает у российских мародеров награбленное в Украине имущество. В то же время служба обещает "крышевать" военных преступников и не открывать уголовное производство.

Ранее в сети показали, как российские оккупанты занимались мародерством в Ирпене.