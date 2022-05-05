В ООН заявили о третьей операции по эвакуации с 'Азовстали': отправлен новый конвой

Начался второй этап эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали". Туда направили уже третий конвой автобусов.

Об этом сказал специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс во время комментария на конференции доноров для программы послевоенного восстановления Украины, которая проходит в Варшаве. Он сообщил, что эвакуационный конвой движется в Мариуполь и планирует быть там утром в пятницу, 6 мая.

"Надеюсь, что они заберут тех гражданских людей, которые находятся в том темном аду в течение недель и месяцев, и мы вывезем их в безопасное место", – отметил Гриффитс.

Видео дня

Генсек ООН отметил, что это уже третья операция эвакуации из Мариуполя.

"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей. Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов. Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения, чтобы избежать срыва возможного успеха", - пояснил Гриффитс.

Он также отметил, что ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста ведут переговоры с российскими оккупантами по безопасному проходу автобусов на территорию Азовстали, чтобы забрать остальных гражданских из бомбоубежищ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в комментарии журналистам американского телеканала CNN подтвердил, что начался второй этап эвакуации с территории мариупольского металлургического завода. Однако он сохранил тон осторожности и отметил, что все детали сообщат по завершении операции.

"Могу сказать, что второй этап эвакуационных мер начался, но я не хочу ничего говорить заранее, я хотел бы сообщить общественности, когда он будет завершен, когда спецоперация даст результат", – сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА объяснил свою осторожность тем, что Россия очень часто меняет договоренности.

Кириленко также сообщил, что минувшей ночью тяжелая артиллерия обстреляла Азовсталь "системными ударами", добавив, что "произошел прорыв на территорию Азовстали".

По его информации, в лабиринтах завода остаются около 200 мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик из "Азовстали" эмоционально обратился в Эрдоган и призвал государственного лидера помочь организовать масштабную эвакуацию из подвалов здания не только гражданского населения, но и военных.