Правильно вернулся домой: в Украине ликвидировали командира артполка оккупантов. Фото

В ходе войны в Украине погиб командир 872-го гаубичного самоходного артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии Вооруженных cил Российской Федерации подполковник Федор Соловьев.

Об этом сообщил военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Он также выложил фото ликвидированного российского оккупанта.

"Во время учебы в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – написал блоггер.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Однако попытки эти безуспешны. Защитники Украины наносят россиянам потери по всем направлениям.

В свою очередь, 6 мая украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.