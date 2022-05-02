ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Харьковщине: появилось видео удара

В воскресенье, 1 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов на Харьковщине. Нашим военным удалось разбить командный пункт управления противника.

Видео ударов по позициям врага опубликовали журналисты проекта "Схемы". Оккупанты понесли значительные потери (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что захватчики засели среди деревьев.

Видео дня

Благодаря метким ударам украинских артиллеристов была уничтожена живая сила противника, а бронированную технику армии РФ наши воины превратили в металлолом.

Напомним: советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что 1 мая наши военные нанесли три удара по штабам россиян на Харьковщине.

Он рассказал, что в результате удара по командному пункту войск РФ в районе Изюма было ликвидировано около 200 оккупантов. Среди них были десятки старших офицеров армии страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Изюме 1 мая прогремел взрыв в районе штаба 2-й общевойсковой армии РФ. Вследствие удара погибло много оккупантов, относящихся к высшему офицерскому составу путинской армии.

Именно там размещалась ставка начальник российского Генштаба Герасимова, который на днях прибыл в Украину, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

После этого в аэропорту российского Белгорода заметили три транспортных самолета Ту-154 Минобороны РФ. На один из них, по данным журналистов, сел генерал армии Валерий Герасимов – начальник Генерального штаба Российской Федерации.