Оккупанты заявили, что уже депортировали более миллиона украинцев

В Министерстве обороны страны-агрессоре РФ заявили, что депортировали из Украины более миллиона человек. Среди тех, кого россияне насильно вывезли из родной страны, почти 200 тысяч детей.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что только за одни сутки, 1 мая, из "опасных районов" на территориях, которые временно захвачены террористами незаконных организаций "ДНР" и "ЛНР", было депортировано 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, передает российский Интерфакс.

"Всего с начала специальной военной операции (полномасштабное вторжение России в Украину. – Ред.) уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети", – сказал Мизинцев.

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Российский чиновник выдал очередные фейки о том, что от украинцев якобы поступают обращения с просьбой "эвакуировать" их в РФ или на временно захваченных страной-оккупанткой территории Украины. Таких "обращений", по его словам, более двух миллионов.

Отметим, что еще 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты вывезли из временно оккупированных Россией украинских населенных пунктов примерно 500 тысяч человек. Ориентировочно, пять тысяч из них – дети.

Также стало известно, что только за один день, 8 апреля, оккупанты принудительно депортировали в Чебоксары (Чувашия) около 500 жителей Мариуполя. Среди силой вывезенных украинских граждан – 106 детей. Еще более 300 мариупольцев депортированы в Приморский край РФ – в 8 тысячах километров от родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что РФ принудительно переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в свои депрессивные регионы, в частности, в северные области и на остров Сахалин. Раньше подобным образом действовала нацистская Германия.