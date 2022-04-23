Оккупанты вывезли не менее полмиллиона украинцев в РФ, – Зеленский

Оккупанты вывезли из временно оккупированных Россией украинских населенных пунктов примерно 500 тысяч человек. Ориентировочно, пять тысяч из них – дети.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу, 23 апреля, дал пресс-конференцию украинским и иностранным СМИ на станции киевского метро. Трансляция мероприятия велась в эфире национального телемарафона.

Россияне принудительно вывезли украинцев на территорию России и временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей – террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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"Около полумиллиона людей были вывезены из разных оккупированных частей нашего государства на территорию РФ или частично на территорию оккупированного востока. Относительно детей цифры нет. Помню, что около 5 тысяч", – сказал президент.

Глава государства отметил, что такими были ориентировочные цифры по состоянию на прошлую неделю. Свежих данных о принудительно депортированных гражданах нашего государства пока нет.

Главное из заявлений украинского лидера на пресс-конференции, читайте в материале.

Отметим, что накануне стало известно, что только за один день, 8 апреля, оккупанты принудительно депортировали в Чебоксары (Чувашия) около 500 жителей Мариуполя. Среди силой вывезенных украинских граждан – 106 детей.

Еще более 300 мариупольцев депортированы в Приморский край РФ – в 8 тысячах километров от родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что РФ принудительно переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в свои депрессивные регионы, в частности, в северные области и на остров Сахалин. Раньше подобным образом действовала нацистская Германия.