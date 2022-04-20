Оккупанты вывезли в Россию более 500 тыс. украинцев: их заселяют в депрессивные регионы

Россия принудительно переселяет украинцев из временно оккупированных территорий в свои депрессивные регионы, в частности в северные области и на остров Сахалин. Таких "эвакуированных" уже более 500 тыс., в том числе 121 тыс. детей.

Раньше подобным образом действовала нацистская Германия. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза. Его слова передает "Укринформ".

Как подчеркнул постпред, такое перемещение украинцев – нарушение закона. Гражданам даже выдают документы, запрещающие в течение двух лет покидать российские регионы.

Неотъемлемым элементом депортации являются фильтрационные лагеря. Не менее 20 тыс. украинцев содержатся в них на линии Мангуш – Никольское – Ялта, около 5-7 тыс. – в Безымянном Донецкой области.

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Преступные действия оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа от международного сообщества, прежде всего от Организации Объединенных Наций.

"Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны достигать новых "высот", – сказал Кислица.

Как писал OBOZREVATEL: