Оккупанты незаконно вывезли жителей Мариуполя в Чувашию и Приморский край. Фото

Около 500 жителей Мариуполя Россия принудительно были депортированы в Чебоксары (Чувашия) 8 апреля. Среди принудительно вывезенных украинских граждан - 106 детей.

Еще более 300 мариупольцев депортированы в Приморский край РФ - за 8 тысяч километров от родины. Об этом сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"8 апреля 2022 года в город Чебоксары (Чувашия) Россия депортировала 466 мариупольцев, из них - 106 детей. Вот она - денацификация по-русски в действии. Просто вывезти всех мариупольцев из Украины. Мрази. Ярость. Просто ярость", - написал советник Мариупольского городского головы.

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Он также опубликовал фотографии части вывезенных мариупольцев, сделанные на вокзале в Чебоксарах, когда людей уже привезли в российскую "глубинку".

Андрющенко призвал мариупольцев внимательно рассмотреть эти фото – и помочь идентифицировать людей.

"Если узнали своих – пишите в приват. Звоните в наш контакт-центр: 067 3451555 или 050 3451555 городского совета. Будем возвращать домой", - призвал он украинцев.

Очевидно, вывозят украинцев с временно оккупированных территорий решить ежедневно. Так, более 300 мариупольцев Россия завезла за 8 тысяч км от их родного дома, в Приморский край. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Волонтеры из России сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, людьми с инвалидностью, студентами. По прибытии поезда устроили спектакль для российских СМИ – встречу с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации. После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения в Врангеле", - рассказала Денисова.

Депортированных мариупольцев рашисты собираются "осчастливить" новыми российскими документами вместо отобранных украинских и "подъемными" в размере 10 тысяч рублей (ориентировочно 3,5 тысячи гривен). Далее людям придется искать средства для выживания и работу в депрессивном российском регионе самим.

Действия РФ по депортации жителей временно оккупированной территории Украины грубо нарушают статью 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, прямо запрещающей это делать.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", - отметила Денисова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты вывезли в Россию более 500 тыс. украинцев: их заселяют в депрессивные регионы