Оккупанты стягивают силы на Изюмское направление, ключевыми определили две цели – Генштаб

На 74-е сутки российского вторжения в Украину враг пытается продолжить наступление на Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Оккупанты передислоцируются и стягивают вооружение, в том числе и на другие направления. Кроме того, продолжают обстрелы и авиаудары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В то же время украинские защитники мужественно защищают рубежи, уничтожая врага с техникой – за последние сутки они обезвредили 14 воздушных целей РФ и отбили девять атак противника на Донбассе. Актуальные данные о военной ситуации озвучили в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Но сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашей страны.

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Определенные подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в сторону украинской госграницы к северу и северо-востоку от Харькова. Российские военные совершали артиллерийские обстрелы в районах Прудянки, Слатино и Циркунов. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань они проводили мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления в сторону Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки с территории РФ оккупанты передислоцировали две батальонно-тактические группы из состава 35 общевойсковой армии в определенные районы. Совершали артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.

Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах Изюма и Каменки.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в сторону Новомихайловки.

На Лиманском направлении в результате штурмовых действий войска РФ захватили северную окраину Шандриголово.

На Мариупольском направлении они продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

Российские захватчики продолжают подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты при поддержке авиации наносят удары по военным и гражданским объектам, проводят перегруппировку и усиление подразделений, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений украинских войск противник применял БПЛА "Орлан-10".

Напряженной остается обстановка на Бессарабском направлении. По данным Генштаба, вооруженные формирования Приднестровского региона Молдовы и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".

В то же время корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении.

За предыдущие сутки зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ поразили российский вертолет Ми-28Н, семь беспилотников типа "Орлан" и два "Форпоста", а также две крылатые ракеты. Дополнительно два вражеских БПЛА "Орлан" были уничтожены зенитно-ракетными подразделениями наших Сухопутных войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины накануне отбили девять атак врага. Они уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронеавто, шесть автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что оккупантам поставили задачу выйти на админграницы Донетчины и Луганщины. Его захватчики должны выполнить до 9 мая, когда в РФ с размахом отмечают День победы.