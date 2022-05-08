Вооруженные формирования в Приднестровье и подразделения РФ в режиме полной боеготовности – Генштаб

Россия перевела в режим боевой готовности свои войска, находящиеся на территории непризнанного Приднестровья. Это же касается и вооруженных формирований непризнанной "ПМР".

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что обстановка на Бессарабском направлении остается напряженной.

"Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы русских войск находятся в боевой готовности "Полная",– сказано в сообщении.

25 апреля российские пропагандистские медиа и власти самопровозглашенной "ПМР" сообщили, что "Министерство госбезопасности" в Тирасполе обстреляли из гранатометов. Спустя день там заявили о еще двух взрывах – в поселке Маяк из строя были выведены антенны, ретранслировавшие российское радио.

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Разведка Украины заявила, что взрывы являются провокацией, которую организовала ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений. А в Генштабе ВСУ считают, что РФ хочет привлечь боевиков из непризнанного региона к войне.

Как сообщал OBOZREVATEL,мужчины призывного возраста начали массово выезжать из так называемой "Приднестровской республики" на подконтрольную правительству территорию Молдовы. Это связано со слухами о возможном объявлении мобилизации.