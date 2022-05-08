Оккупантам поставили задачу к 9 мая выйти на админграницы Донецкой и Луганской области, – Арестович

Российские оккупанты получили четкий указ от своего руководства – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Эту задачу захватчики должны выполнить до 9 мая, когда в РФ с размахом отмечают День победы.

Однако войскам РФ не удастся это сделать. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 7 мая заявил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Даже (выйти на границы – Ред.) Луганской не получится. Про Донецкую можно и не говорить", – сказал он.

Арестович сообщил, что за Попасную на Луганщине продолжаются бои между Вооруженными силами Украины и оккупантами. Российские пропагандисты поспешили заявить, что их войска якобы взяли город, однако это не соответствует действительности.

Видео дня

"Там идут тяжелейшие бои", – добавил советник главы ОП.

Такая же ситуация и в Рубежном Луганской области. Северодонецк, по словам Арестовича, сейчас также под серьезной угрозой

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая военнослужащие Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Украинские воины на Донбассе воины нанесли значительные потери российским оккупантам.