Оккупанты хотят "отрезать" Луганскую область от Украины: Гайдай заявил о решающем дне

Российские оккупанты организовали понтонную переправу через реку Северский Донец. Если рашистам удастся захватить "дорогу жизни" – трассу Лисичанск-Бахмут – доставка гуманитарной помощи и эвакуация луганчан станет невозможной.

Об этом утром в понедельник, 9 мая, в эфире телеканала "ДОМ" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он считает, что текущие сутки станут решающими в этом важном бое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Серьезные столкновения ВСУ и орды оккупантов, как сообщил Гайдай, продолжаются в Рубежном и Белогоровке.

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Мобильная понтонная переправа позволяет противнику подойти к трассе с двух сторон. Но ВСУ смело отбивают попытки врага захватить участок.

При этом во время переброски техники через реку не все танки оккупантов уцелели. Некоторые свалились в Северский Донец, но некоторые все же доехали до противоположного берега.

"Трасса на Бахмут... это сейчас единственное связующее звено, по которому мы можем завозить гуманитарные грузы и вывозим людей в эвакуацию", – отметил Гайдай.

"Сегодняшний день (9 мая, – ред) в принципе будет достаточно решающим в плане вот этой переправы. Если врагу удалось бы там закрепиться, то они бы дальше развивали наступление и дошли бы до трассы и уже перекрыли тогда бы полностью соединение с Луганской областью", – подытожил глава ОВА.

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