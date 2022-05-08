В Лисичанске из-за обстрела россиян вспыхнул НПЗ: есть угроза взрыва. Фото

В воскресенье, 8 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске на Луганщине. Из-за попадания вражеских снарядов загорелись производственные мощности.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он уточнил, что горит установка по получению серы и станция смешивания веществ.

"Площадь пожара 360 кв. м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров", – написал глава ОВА.

Он добавил, что спасатели пытались потушить огонь, однако со стороны войск РФ снова начался артиллерийский обстрел в направлении НПЗ. Из-за этого чрезвычайникам пришлось остановиться и покинуть опасную зону.

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Гайдай резюмировал, что сейчас тушение этого масштабного пожара невозможно. Вражеские обстрелы Лисичанска не утихают.

Глава ОВА также опубликовал фото последствий удара захватчиков. На нем видно, как распространялось пламя, над заводом поднимался дым.

Напомним: ранее оккупанты обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 16 апреля. На территории 5 тысяч квадратных метров вспыхнул пожар, спасатели занимались его ликвидацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лисичанске оккупанты уничтожили гимназию, которая входит в топ-100 лучших школ Украины. Здание было построено еще в конце XIX века, оно считалось одним из объектов бельгийского архитектурного наследия региона.