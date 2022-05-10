Оккупанты наносят удары по 'Азовстали', идут бои за ряд населенных пунктов на Донбассе – Генштаб

На 76-м доме полномасштабной войны против Украины войска России сосредоточились на атаках в восточной операционной зоне, Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Наземные вражеские подразделения усиливают авиационные группировки, которые продолжают бомбить города и села.

В то же время украинские защитники дают сильный отпор противнику, уничтожая его вместе с большим количеством техники. О последних событиях и ситуации на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

Отмечается, что ныне вражеская российская армия проводит наступательные действия на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

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Продолжается применение ВС РФ артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. Также не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности с последующим обвинением в этом подразделений ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения белорусских ВС выполняют задачи по прикрытию украинско-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района пограничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

Ожидается продолжение проведения российскими военными демонстрационных действий вдоль участка госграницы Украины с целью сковывания действий подразделений ВСУ и недопущения их перегруппировки по другим направлениям.

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенных сил и средств противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей, чтобы не допустить продвижения подразделений наших войск в направлении госграницы. Проводит воздушную разведку.

На Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Оккупанты продолжают готовиться к наступательным действиям в направлениях Лимана и Северодонецка.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Зато совершали обстрелы подразделений наших войск. Также ведут подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Тем временем корабельные группировки РФ продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины успешно отбили 15 атак российских оккупантов. Наши воины уничтожили зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийских системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три – специальной инженерной техники и столько же автомобилей врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные разрушили понтонную переправу через Северский Донец, которую оккупанты построили 8 мая в районе Белогоровки. Однако РФ все же удалось переправить часть войск на другой берег реки. Бои в регионе продолжаются.