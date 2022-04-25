Обгоревшие стены и разруха: в сети появилось видео из квартиры дома, в который попала ракета в Одессе

Накануне одного из самых важных праздников для всех христиан праздника – Пасхи – рашисты нанесли ракетный удар по Одессе, вследствие чего погибли 8 человек, в том числе, трехмесячный ребенок. В понедельник, 25 апреля, в сети появилось видео из квартиры дома, в который попали российские оккупанты.

Ролик опубликовало издание "Суспільне". Наибольший ущерб ракета нанесла квартирам на четвертом и пятом этажах. (чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

На кадрах видно одну из этих квартир. Она почти полностью разрушена, в частности, показана огромная дыра между этажами. Вокруг обгоревшие стены и разруха – от прежде уютных обжитых помещений остался только голый бетон.

Видео дня

Напомним, в Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. Поврежден и загорелся по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.

В результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля погибли 8 мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.

На данный момент спасатели продолжают искать в завалах погибших или пострадавших людей.

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