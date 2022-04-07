Над Запорожьем сбили три вражеских крылатых ракеты: в мэрии рассказали о ситуации

В ночь с 6 на 7 апреля над Запорожьем бойцы ПВО уничтожили 3 вражеских ракета. Всего за сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали в регионе 12 оккупантов, 4 боевые бронированные машины, 1 танк, 1 автомобиль, 1 реактивную систему залпового огня.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, ночь и утро в городе прошли беспокойно, часто звучали сирены, было слышно, как работает ПВО.

"Паниковать не нужно, но нужно помнить о том, что сирены звучат не просто так. Учебных тревог на этой войне не было и нет", – пишет представитель горсовета. Он просит местных жителей не игнорировать предупреждение и по сигналу тревоги отправляться в безопасное место.

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Куртеев добавил, что за сутки в Запорожье не было никаких жертв или повреждения благодаря работе ВСУ. "Низкий поклон нашим защитникам и защитницам, слаженно и профессионально работающим и в воздухе, и на земле", – пишет секретарь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что силы ПВО ежедневно уничтожают вражеские воздушные цели. По состоянию на 6 апреля Вооруженные силы ликвидировали 135 вертолетов и 150 самолетов.