Потери России в войне против Украины составили 18,6 тыс. человек: уничтожены 684 танка и 1861 ББМ
По состоянию на утро 6 апреля Россия потеряла в войне около 18 600 своих солдат. Также украинские воины уничтожили 684 танка и 1861 ББМ.
Самолетов и вертолетов оккупационной армии украинцы уже уничтожили 285 единиц. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ в утренней оперативной сводке.
Итак, к утру 6 апреля враг потерял по меньшей мере:
личного состава – около18600 человек,
танков ‒ 684,
боевых бронированных машин ‒ 1861,
артиллерийских систем – 332,
РСЗО – 107,
средств ПВО – 55,
самолетов – 150,
вертолетов – 135,
автомобильной техники – 1324,
кораблей /катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.
Специальной техники оккупанты потеряли 25 единиц. Уничтожены также 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
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Эти данные уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать потери оккупантов точнее пока не представляется возможным.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются ехать в Украину на войну.