Потери России в войне против Украины составили 18,6 тыс. человек: уничтожены 684 танка и 1861 ББМ

По состоянию на утро 6 апреля Россия потеряла в войне около 18 600 своих солдат. Также украинские воины уничтожили 684 танка и 1861 ББМ.

Самолетов и вертолетов оккупационной армии украинцы уже уничтожили 285 единиц. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ в утренней оперативной сводке.

Итак, к утру 6 апреля враг потерял по меньшей мере:

личного состава – около18600 человек,

танков ‒ 684,

боевых бронированных машин ‒ 1861,

артиллерийских систем – 332,

РСЗО – 107,

средств ПВО – 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 135,

автомобильной техники – 1324,

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кораблей /катеров – 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96.

Специальной техники оккупанты потеряли 25 единиц. Уничтожены также 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

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Эти данные уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать потери оккупантов точнее пока не представляется возможным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются ехать в Украину на войну.