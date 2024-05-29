Портников эффектно поставил на место 'хорошую россиянку' Латинину, проведя экскурс в историю и вызвал восторг соцсетей. Видео

Украинский журналист Виталий Портников эффектно "разнес" российскую оппозиционную журналистку Юлию Латынину в дискуссии по поводу "братских народов" и совместного строительства империй. В ответ на упреки "хорошей россиянки" о том, что украинцы зря взяли на себя роль жертвы, он эмоционально провел экскурс в историю.

Журналист отметил, что в каждом случае, когда россияне признавали украинцев "партнерами", равными себе, последние вынуждены были отказаться от самоидентификации и украинскости в себе. Все эти люди были, в сущности, предателями и коллаборантами. Горячая дискуссия состоялась в эфире "Фейгин Live" и вызвала значительный общественный резонанс.

Позиция Латыниной

Так, первой разговор начала Латынина. Она заявила, что украинская "военная пропаганда" якобы изображает россиян как "генетических имперцев", а украинцев – как "светлых эльфов", однако это делать нецелесообразно. По ее словам, Украина и Россия якобы совместно строили Российскую империю, и никто никого не унижал.

"Огромное количество украинцев, государственных деятелей – от Паскевича, Румянцева и Разумовского и до Брежнева, Семичастного и Подгорного. То есть у Украины был по меньшей мере блокирующий пакет в этой империи. Достаточно бессмысленно рассматривать этот период как угнетение. Потому что я не понимаю, зачем рассматривать себя жертвами, если люди победители", – заявила россиянка.

Она также привела сравнение с Австро-Венгерской империей, где украинцев на государственных должностях было гораздо меньше.

Ответ Портникова

Комментируя заявления Латыниной, Портников, прежде всего, заявил, что не считает себя пропагандистом, он журналист – и ни одна война или другие катаклизмы не повлияют на его позицию.

"И я не считаю, что должен врать российскому оккупанту на украинской земле и говорить, что он пришел к братьям, если он никакого отношения к людям на этой земле не имеет, а его родственные связи связаны исключительно с тем, что империя перемешивала народы", – эмоционально подчеркнул журналист.

Он назвал такие тезисы пропагандистскими нарративами и обвинил Марка Фейгина и Юлию Латынину в том, что, в частности, и на их эфирах стали популярны "профессиональные пропагандисты и проходимцы".

Далее Портников категорически отверг тезис о "блокирующем пакете" – достаточном уровне влияния в СССР и при царской империи – и равенстве в строительстве империи.

"Это ложь. Потому что участвовать в строительстве Российской империи могли только люди украинского этнического происхождения, которые отказывались от собственной идентичности и принимали чужую, московскую условно говоря, а затем российскую национальную идентичность", – заявил журналист.

Он напомнил, что украинцы, которые не готовы были отречься от собственной национальности, были "вторым сортом", всегда преследовались и презирались.

Журналист аргументировал, что ни при Российской империи, ни при СССР украинцы никогда не имели равных прав с россиянами. В частности, он напомнил период в истории, "когда Андрей Боголюбский создал то, что потом станет Москвой и Россией".

"Первое, что произошло – это разрушение и уничтожение Киева. Какое это партнерство, когда тебя грабят, убивают и насилуют? То, что мы видели сейчас в Буче, было при Андрее Боголюбском в тех же масштабах. О каком партнерстве мы говорим, когда войска другого сумасшедшего – Петра I – полностью уничтожали Батурин, женщин и детей? государственность, что Деникин, что Ленин? Это какое партнерство с Россией?" – напомнил Латыниний Портников.

Также он отказался "серьезно воспринимать чепуху" россиян о том, что в Российской империи украинцы были партнерами, а в Австро-Венгерской – вторым сортом.

"Это неправда", – подчеркнул журналист.

Реакция соцсетей

Такая горячая дискуссия взбудоражила соцсети. В первую очередь видео эфира на Youtube-канале Портникова собрало около 9 тысяч комментариев. Туда "пришли" даже россияне, которые выразили стыд за Латынину, восхитились "мегаэрудицией" украинского журналиста и назвали дискуссию настоящей "интеллектуальной поркой".

"Я из Москвы и испытываю жгучий стыд от позиции Латыниной и от полного отсутствия эмпатии", "Россияне никогда не поймут, о чем говорит Портников... Я грузин. И меня с детства учили, кто обрусел, а кто до конца оставался Грузином. На них и держимся", "Виталию Портникову глубокое уважение. Благодаря таким патриотам Украина все еще существует", – писали комментаторы.

Эфир и реакция на него разлетелись и по другим соцсетям. В частности, специалист по коммуникациям Ирина Кобыльченко назвала программу "Блестящий батл на тему имперскости, этничности и идентичности и чем это все отличается".

"Блистательный и аргументированный Портников. Никакая нафталиновая Латынина в своем кожаном красном кресле с жемчугом и с имперскими скрепами мозгов. И нервный растерянный Фейгин с его постоянным подсчетом зрителей и минут", – написала Кобыльченко.

Украинский нардеп и историк Владимир Вятрович отметил, что "Портников отлично продемонстрировал, что россиян можно и нужно размазывать не только на спортивных площадках".

Пользователь Facebook Сергей Твардовский отметил, что по итогам голосования около 16 тыс. зрителей эфира 87% из них предпочли аргументы Портникова (против 5% в Латыниной).

Кроме того, украинцы в соцсетях выразили сомнения в том, что Латынина действительно оппозиционерка, ведь ее заявления слишком напоминают пропагандистские нарративы.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года российский диктатор Владимир Путин в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону рассказал, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки. По версии Путина, "начало создания российского государства – 862 год". Тот факт, что слова Россия не было до Петра Первого, он, очевидно, не знает.

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