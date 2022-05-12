На Запорожье оккупанты убили сотрудницу УЗ: ворвались в дом и застрелили. Детали трагедии

Российские оккупанты убили сотрудницу "Укрзалізниці" в Пологах Запорожской области Галину Батиевскую. Рашисты ворвались к ней домой и застрелили.

Женщине было 57 лет, она работала начальницей станции Челюскин. О преступлении российских оккупантов рассказали в УЗ.

Как отметили коллеги убитой рашистами сотрудницы железной дороги, Галина Батиевская работала начальником станции Челюскин Запорожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога" с января 2022 года.

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До этого на этой же станции она почти 40 лет проработала дежурной.

"Накануне женского праздника, 7 марта, в ее мирный дом в Пологах ворвались оккупанты. Нелюди застрелили железнодорожницу. Это убийство мирной 57-летней жительницы в очередной раз показало низость российских фашистов. Мы глубоко сочувствуем семье погибшей и всем, кто ее знал. Обещаем: выстоим и в мирной Украине не забудем ни одного имени тех, чья жизнь оборвала война", - отметили в "Укрзалізниці".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области оккупанты убили украинскую журналистку, известную под псевдо "Рыжая Госпожа". Количество жертв в пристоличной области - шокирует. Только в Буче обнаружили более 400 тел убитых и замученных россиянами людей.

И жестокие убийства и пытки оккупанты совершают везде на захваченных ими территориях.

Настоящий геноцид устроили рашисты в Мариуполе. Там, по данным полка "Азов", российские оккупанты убили по меньшей мере 25 тысяч жителей. Лишь одна из нескольких обнаруженных с помощью спутников братских могил в окрестностях города достигает длиной 300 метров, там могут быть похоронены около 10 тысяч человек.