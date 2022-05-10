На Киевщине оккупанты убили украинскую журналистку, известную под псевдо Руда Пані

На Киевщине погибла украинская журналистка и блоггерша Оксана Гайдар, известная под псевдонимом Руда Пані. Она погибла при обстреле российской артиллерией села Шевченково Броварского района между 11 и 12 марта.

О смерти журналистки стало известно из сообщения Ларисы Вакульницкой в Facebook. Она же сообщила, что вместе с Оксаной Гайдар погибла и ее мама.

"Руда Пані, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня российской артиллерии 11(?) марта 2022 года в с. Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", – написала Лариса Вакульницкая.

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Оксана Гайдар была известна своими публикациями на историческую тематику и постами в соцсетях под псевдонимом Руда Пані. В них она резко разоблачала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.

Известно, что Оксана писала свои эссе и комментарии из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном. С началом широкомасштабного российского вторжения вернулась в Украину, чтобы быть рядом с матерью.

Последний твит Оксаны Гайдар датирован 11 марта. В нем она рассказывает о текущей ситуации на оккупированной россиянами Киевщине.

"Со вчера у нас нет света, едва пробивается интернет. Русня никому не дает уехать – стреляет по автомобилям и даже по велосипедам насмерть. Можно только тихо сидеть по домам. Гуманитарная катастрофа – вопрос максимум месяца. Твиттер я удаляю, надеюсь, что еще увидимся. Все будет Украина!" – написала Руда Пані.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях с российскими оккупантами погиб известный украинский журналист Александр Махов. С первого дня полномасштабного вторжения РФ он находился на передовой вместе с собратьями.

Также на фронте погиб украинский журналист – лейтенант Максим Мединский. Мужчина начал службу еще в 2014 году, а в феврале 2022 года снова вернулся в ряды ВСУ, чтобы помочь защитить государство от оккупационных российских войск.

Всего же за время войны в Украине оккупанты убили более 20 украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа вынуждены были прекратить работу из-за угроз.