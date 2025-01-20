Трамп анонсировал 'самую большую депортацию' в истории США: решение затронет миллионы мигрантов

Избранный глава США Дональд Трамп пообещал начать крупнейшую депортацию в истории страны и выслать из Америки миллионы иммигрантов. Также он сообщил, что в первый же день своего пребывания в должности президента введет жесткие ограничения на иммиграцию.

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Об этом республиканец рассказал тысячам сторонников, собравшимся на митинге "Сделаем Америку снова великой" на Capital One Arena в Вашингтоне в воскресенье, 19 января. В Reuters отметили: это его первое большое выступление в столице после 6 января 2021 года. Тогда речь Трампа предшествовала штурму Капитолия США разгневанной толпой его фанатов.

Ограничение иммиграции и массовые депортации были частью новой предвыборной программы Трампа.

"К тому времени, как завтра сядет солнце, вторжение в нашу страну прекратится", – сказал будущий президент под аплодисменты на митинге.

Однако операция такого масштаба, скорее всего, займет годы и будет чрезвычайно дорогостоящей, указали журналисты.

Трамп назвал свое первенство на выборах, которые состоялись 75 дней назад, "самой эпической политической победой, которую когда-либо видела наша страна".

"Начиная с завтрашнего дня (20 января. – Ред.), я буду действовать с исторической скоростью и силой и улажу каждый кризис, с которым сталкивается наша страна", – утверждал избранный глава Соединенных Штатов.

Он поклялся принять более 200 исполнительных мер уже в понедельник, а также, в течение нескольких часов после инаугурации, отменить "все радикальные и глупые указы администрации Джо Байдена".

Источник журналистов заявил, что безопасность границ будет занимать заметное место в первых указах Трампа, включая признание наркокартелей как "иностранных террористических организаций", объявление чрезвычайного положения на границе США и Мексики и переход к восстановлению политики "Оставайтесь в Мексике".

Трамп также анонсировал, что "выгонит из ВС США радикальные идеологии" и прикажет военным установить противоракетный щит над американской территорией. Подробностей о том, как это будет реализовано, политик пока не обнародовал.

Республиканец во второй раз возглавит Америк у в полдень по восточному времени в понедельник, 20 января, (17:00 по Гринвичу или 19:00 по Киеву).

Как писал OBOZ.UA:

– Процесс президента США инаугурации состоит из нескольких основных этапов: церемонии присяги, провозглашения речи, парада и инаугурационного балла.

– Крупные американские компании и другие спонсоры пожертвовали на инаугурацию Трампа около 200 миллионов долларов. Это беспрецедентный случай – сумма пожертвований стала крупнейшей в истории.

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