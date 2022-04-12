В Буче обнаружили более 400 тел убитых и замученных россиянами людей. Видео

Количество убитых российскими оккупантами мирных жителей в Буче на Киевщине, о которых уже известно, превысило 400 человек. Именно столько тел найдено за прошедшее с тех пор, как город освободили защитники Украины, время.

На всех телах – следы пыток и насильственной смерти. Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорук.

По словам Бучанского городского головы, уже удалось разыскать 403 тела убитых оккупантами украинцев. В настоящее время в городе работают правоохранительные органы и сотрудники прокуратуры, документирующие преступления и устанавливающие личности невинных жертв России.

"Они были зверски замучены, убиты. Проходят процедуры, проводят их компетентные органы под пристальным вниманием средств массовой информации", - отметил Федорук.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал войну против Украины "трагедией", а резню в Буче – "фейком". Его марионетка, самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко, пошел еще дальше – и заявил, что Бучанская резня, устроенная российскими оккупантами – это "спецоперация Британии".