В 'Азове' рассказали, сколько жителей Мариуполя убили российские оккупанты

За 2,5 месяца блокады Мариуполя российские оккупанты убили не менее 25 тысяч гражданских жителей города. Борьба за населенный пункт происходит с большим количеством жертв, в то время как эвакуация идет слишком медленным темпом.

Об этом во время пресс-конференции сообщил офицер управления разведки Илья Самойленко, который находится на территории завода "Азовсталь" с другими защитниками города.

"Ситуация такова, какую раньше никогда не видели в истории. Такая осадка и такой захват происходит так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага, да и значительных потерь среди мирного населения. Наиболее разбивает мне сердце то, что происходит эвакуация небольших групп. Политики отмечают небольшие победы — эвакуацию нескольких десятков и сотен человек, в то же время более 25 тысяч человек были убиты российской армией", – сообщает военный.

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При этом он отмечает, что никто не ожидал, что украинские защитники смогут так долго продержаться в заблокированном городе. Но он подчеркивает, что ВСУ дают отпор врагу. Так в Мариуполе было ликвидировано 2,5 тысячи оккупантов, еще около 5 тысяч получили ранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска продолжили штурм "Азовстали". По заводу бьют из тяжелого вооружения, работает пехота и снайпера.