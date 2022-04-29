На Сумщине и Черниговщине запретили приближаться к границе

Госпогранслужба запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе ближе чем на 1 км днем и на 20 км ночью. Это не распространяется на населенные пункты.

О нововведении заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона. По его словам, в этих приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения.

"Любая охрана госграницы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано в Сумской области и сейчас документируется в Черниговской", – подчеркнул он.

Вероятно, причина таких мер – в высоком уровне опасности в пограничных районах. В частности, в пятницу, 29 апреля, российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами. Инцидент произошел на участке отдела пограничной службы "Юнаковка". Защитники Украины, к счастью, не пострадали.

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А 23 апреля российские оккупанты обстреляли Черниговщину с территории России. Под обстрел из гранатомета попали пограничники Черниговского пограничного отряда. Это был четвертый обстрел российских оккупантов, произведенный ими после того, как защитники Украины выгнали их из Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля оккупанты дважды за день обстреляли Черниговщину. Под российские обстрелы попали украинский пограничный пункт пропуска "Сеньковка" на Черниговщине и территория возле одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ.