Черниговских пограничников снова обстреляли с территории России: появились подробности

Российские оккупанты снова обстреляли Черниговщину с территории России. Под обстрел из гранатомета попали пограничники Черниговского пограничного отряда.

Это уже четвертый обстрел российских оккупантов, проведенный ими после того, как их защитники Украины выгнали из Черниговской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Россияне обстреляли украинских пограничников в Черниговской области вечером 22 апреля.

"Вчера вечером из России обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от пограничного села Сеньковка", - отметили в ГПСУ.

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К счастью, личный состав пограничного отряда не пострадал.

По данным Госпогранслужбы, это уже четвертый обстрел, который оккупанты ведут со своей территории по территории области после того, как их вытеснили с Черниговщины украинские воины. Три из этих обстрелов велись по участку границы возле села Сеньковка. Однако в предыдущие разы враг использовал минометы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Беларусью и на участке с Приднестровьем.