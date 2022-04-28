Войска РФ дважды за день обстреляли Черниговщину: детали
Оккупанты дважды за день обстреляли Черниговщину. Под российские обстрелы попали украинский пограничный пункт пропуска "Сеньковка" на Черниговщине и территория возле одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ.
К счастью, пострадавших нет. О подробностях сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Обстрел пограничного пункта "Сеньковка" в Черниговской области оккупанты произвели из автоматического гранатомета. Российские военные выстрелили в сторону украинских пограничников не менее 15 раз.
Второй обстрел враг вел в направлении Семеновской ОТГ.
"Взрывы около десятка минометных мин зафиксировали пограничники Черниговского отряда вблизи одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ. Мины были выпущены со стороны российского села Ломаковка", - сообщили в ГНСУ.
Известно, что с 28 февраля все пункты пропуска на сообщении с Российской Федерацией и Республикой Беларусь не работают. Также закрыты ПП на приднестровском сегменте украино-молдавской границы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти начали восстановление Черниговщины. Продолжается разбор завалов и очищение дорог.