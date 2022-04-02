На Сумщине "гордость" российской армии танк Т-72 Б3 от точного удара ВСУ разорвало на части. Фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
1 минута
На Сумщине 'гордость' российской армии танк Т-72 Б3 от точного удара ВСУ разорвало на части. Фото

Вблизи села Верхняя Сыроватка Сумской области военные ВСУ уничтожили вражеский танк Т-72 БЗ. Он считается гордостью русской армии.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам, находившийся внутри российской техники экипаж погиб.

Уничтоженный русский танк.
Уничтоженный русский танк.
Видео дня

Украинские бойцы ликвидировали танк армии Кремля прямым попаданием. Т-72 БЗ разорвало на части. После этого он еще загорелся.

Уничтоженный русский танк.
Уничтоженный русский танк.
Уничтоженный русский танк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Конотоп вошло много российской техники.

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