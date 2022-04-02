На Сумщине 'гордость' российской армии танк Т-72 Б3 от точного удара ВСУ разорвало на части. Фото

Вблизи села Верхняя Сыроватка Сумской области военные ВСУ уничтожили вражеский танк Т-72 БЗ. Он считается гордостью русской армии.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам, находившийся внутри российской техники экипаж погиб.

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Украинские бойцы ликвидировали танк армии Кремля прямым попаданием. Т-72 БЗ разорвало на части. После этого он еще загорелся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Конотоп вошло много российской техники.

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