В Конотопский район зашло большое количество российский войск – глава Сумской ОГА

С территории России в Конотопский район вошло большое количество вражеских войск. В то же время сформирован коридор, по которому из Киевщины и Черниговщины движется техника Кремля в направлении РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий на официальном Telegram-канале. Он отмечает, что российские военные боятся ВСУ и местных жителей, поэтому хаотично стреляют по всем гражданам, оказывающимся вблизи их техники.

Чиновник добавляет, что жители региона постоянно страдают от действий оккупантов. Так в Бурыне военные РФ обстреляли дома жилого квартала, есть раненый. В этом же городе под огонь попал автомобиль с мирными украинцами. Двое из них были доставлены в больницу.

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В Шосткинском районе оккупанты задержали машину с гражданскими, забрали у них телефоны и обещали предоставить место для ночлега. После этого связь с ними исчезла. Пока не установлено их местонахождение.

От бомбежки пострадал еще и поселок Басовка Сумского района. Здесь кремлевские солдаты вели хаотичный огонь, в результате чего повреждения получили нежилые помещения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ удалось отодвинуть позиции армии РФ на Черниговском и Киевском направлениях.

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