На смену 'Москве' приходит новая морская угроза РФ для Украины – Der Spiegel

После потопления российского крейсера "Москва" в Черноморском флоте РФ появляется замена, которой Украина практически не может противостоять – подводные лодки. Ракеты "Нептун", которые в некотором количестве еще есть на вооружении нашей страны, помогают только против целей над водой.

Если у Украины сохраняются некоторые возможности противостояния над водой, то под водой все гораздо сложнее, ведь у нашей страны нет подводного флота. Это позволяет россиянам практически безнаказанно использовать свои субмарины для запуска ракет по объектам в Украине, сообщает немецкое издание Der Spiegel (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Какой потенциал подводного флота РФ в Черном море? Россия считается одной из крупнейших подводных держав. В частности, в Черном море в строю находятся лодки серии 877 "Палтус" (в западной терминологии проект "Кило"). Официально это 6 подлодок, которые были введены в эксплуатацию не так давно. В НАТО их принято называть "Улучшенные Кило". Сообщается, что в настоящее время в Черноморском регионе находятся 4 субмарины.

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После потопления "Москвы" Россия уже не может обеспечить безопасность своим военным кораблям – они, скорее всего, будут держаться на безопасном расстоянии от украинского берега, и возможности запуска ракет с кораблей снизятся. А вот подлодкам под силу подходить близко к берегу, и запускать ракеты вглубь территории Украины без боязни быть подбитыми.

Из преимуществ подводного флота РФ – то, что их двигатели работают практически бесшумно, а на подлодках типа "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону" можно разместить крылатые ракеты типа "Калибр-ПЛ". Субмарины могут даже не всплывать на поверхность, чтобы запустить некоторые виды вооружения. Однако подводные лодки этого класса могут вмещать всего 4 крылатые ракеты на борту. Поэтому главным их плюсом остается возможность "безболезненно" подойти как можно ближе к берегу, что увеличивает дальность полета ракеты над землей.

Подлодки не способны полноценно заменить потопленный флагман Черноморского флота РФ "Москва", но Россия может использовать их потенциал в пропагандистских целях: мол, смотрите, мы все еще угрожаем Украине с моря. При этом усилить военное присутствие на Черном море страна-агрессор неспособна, так как Турция закрыла пролив Босфор для ее военных судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины сообщили, что РФ разместила в Черном море два корабля с ракетами "Калибр". Предположительно, в общей сумме их 16 штук. Вражеские корабли в акваториях Азовского и Черного морей продолжают вести огневую поддержку оккупантов и заниматься разведкой.