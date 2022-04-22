Россия разместила в Черном море два корабля с ракетами "Калибр" – Минобороны

Россия разместила в Черном море два корабля с ракетами "Калибр". Предположительно, в общей сумме их 16 штук.

Об этом 22 апреля во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, вражеские корабли в акваториях Азовского и Черного морей продолжают вести огневую поддержку оккупантов и заниматься разведкой.

"Сейчас в Черном море находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп может составлять до 16 ракет", – рассказал спикер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на южном направлении защитники Украины уничтожили более 50 оккупантов. Однако во же время сохраняется угроза ракетных ударов с Черного моря.

Корабельная группировка оккупантов переформатировалась и продолжала поисковые мероприятия вокруг места затопления флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва".