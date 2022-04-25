В Гуляйполе военные нашли дневник российского оккупанта: вел с начала вторжения в Украину. Видео

Украинские военные обнаружили дневник солдата путинской армии, который тот потерял возле Гуляйполя. Войска РФ все время пытаются продвинуться в направлении этого города в Пологовском районе Запорожской области, но наши защитники уничтожают врага.

Так случилось и с автором найденной записной книжки, которую он стал вести с начала вторжения в Украину. Кадры опубликовал пользователь PATRIOTS UA на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В дневнике российский военнослужащий делал краткие записи о своем военном путешествии по нашей стране. Их в шутливой манере зачитали на камеру украинские воины.

"Поездка по Украине. 23 февраля – начали движение с колонной. 24 февраля – въехали на территорию Украины. 26 февраля – попали под обстрел танков", – писал оккупант.

Видео дня

Следующую запись он сделал уже 3 марта, отметив, что в тот день его колонна попала под минометный обстрел. А 5-го добавил, якобы водители вражеской техники уехали в отпуск.

Судя по дальнейшему тексту, 20-21 марта захватчик с товарищами находился в селе Малиновка на Запорожье, где их снова накрыли минометами.

Не успел оккупант написать лишь о том, как попал под свой последний обстрел. Поэтому финальную запись в его дневнике сделали украинские защитники.

"24 апреля. Гуляйполе. Кажется сдох", – написали воины красным маркером и прописными буквами, дорисовав в конце смайлик.

Правда, добавили, что этого оккупанта действительно больше нет – в обложке дневника бойцы ВСУ нашли документы ликвидированного россиянина по фамилии Магомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали несколько записей с видеодневника российского солдата, который тот снимал в Украине. Оккупант жаловался на грязь, длительные бои и большие потери в рядах армии РФ.