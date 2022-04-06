На Херсонщине оккупанты похитили старосту села, которое освободили ВСУ

В Херсонской области российские оккупанты похитили старосту села Осокоровка Сергея Кунца. Этот населенный пункт был освобожден от захватчиков.

Об этом сообщается в Telegram-канале местного сайта "Вгору". Староста развозил хлеб для гражданских.

Где сейчас находится похищенный, неизвестно.

"Старосту Осокоровки Сергея Кунца похитили несколько дней назад. Он развозил социальный хлеб для населения. О его местонахождении ничего неизвестно", – сказано в сообщении.

Отметим, что 6 апреля Генштаб ВСУ заявил, что Осокоровка была освобождена от российских оккупантов. Напомним, что украинские воины ведут наступление в Херсонской области. Ранее под контроль Украины были возвращены три села в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты похитили депутата нескольких созывов Херсонского облсовета Сергея Максименко.