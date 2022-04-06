ВСУ освободили от оккупантов три села на Херсонщине: за еще одно идут бои

Вооруженные силы Украины проводят наступление в Херсонской области. Им удалось освободить от российских оккупантов три села.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Еще за один населенный пункт продолжаются бои.

Так, освободить от захватчиков удалось Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку. За Александровку ведутся бои.

"Враг, в результате наступательных действий ВСУ, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Труболюбовка. Продолжаются бои в районе Александровки", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты готовятся оставить Херсон. При этом он пояснил, что это не означает освобождение города уже завтра.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает готовиться к ожесточенным боям с российскими оккупантами на восточном и южном направлениях. Нашим защитникам хорошо известны планы врагов как относительно Харькова, так и по Донбассу.

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