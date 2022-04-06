Российские оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета Сергея Максименко

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Российские оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета Сергея Максименко

Военные путинской армии похитили депутата нескольких созывов Херсонского областного совета Сергея Ивановича Максименко. Оккупанты забрали его прямо из дома.

Информация о 64-летнем мужчине появилась в среду, 6 апреля. Об этом рассказал его коллега и представитель местной теробороны Сергей Хлань в эфире "24 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Максименко является руководителем сельскохозяйственного предприятия "Світанок". Наряду с депутатством, с 2014 он помогал Вооруженным силам Украины.

"Это человек с очень проукраинской позицией. К большому сожалению, он похищен", – отметил депутат.

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Сергей Максименко

Местные жители обратились с просьбой помочь освободить Максименко из плена российских захватчиков.

По словам Хланя, военные РФ действуют по какому-то списку. Новости о похищении мирными людьми поступают почти из всех временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины.

Оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета Максименко

"Непонятно, где оккупанты взяли списки, но они есть. И теперь они преследуют всех, кто может противостоять врагу: с оружием в руках или информационным оружием", – подчеркнул депутат.

Также известно, что в Новой Каховке на Херсонщине оккупанты похитили журналиста Александра Гунько. Он – главный редактор местного издания "Новая Каховка Сити". У мужчины россияне забрали телефоны и электронные устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Мотыжин в Киевской области военные РФ похитили семью старосты Ольги Сухенко. После освобождения села тела членов ее семьи нашли закопанными в лесополосе. Известно, что перед смертью кафиры пытали их.

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