Оккупанты готовят наступление на Донбассе, штурм на Луганщине провален – Генштаб

Оккупанты усиленно готовятся к наступлению на Донбассе. Крайне важно для них получить полный контроль над разрушенным Мариуполем, а также закрепиться на админгранице Херсонской области.

При этом последнее наступление врага в Луганской области провалилось. Об этом в вечерней сводке 6 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российские оккупанты продолжают готовиться к большому наступлению на Донбассе, целью которого является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. В настоящее время враг осуществляет перегруппировку войск и занимается разведкой. Также на повестке дня у оккупантов - улучшение тактического положения отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепление на административных границах Херсонской области.

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На Донецком направлении рашисты готовят наступление с целью прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении и получения полного контроля над Мариуполем.

В Генштабе назвали подразделения путинской армии, которые будут брошены на украинский Донбасс.

"Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, которые выведены в районы Брянской и Курской областей. Продолжается подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил российской федерации на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й армии Восточного военного округа с территории республики Беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа", - отмечают в ГШ ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается практически неизменной. Вражеские подразделения, входящие в Восточный военный округ, которые недавно были выведены в Беларусь, сейчас завершают перегруппировку. Оккупационные подразделения начали перемещаться к железнодорожным станциям Гомельской области и грузятся в эшелоны.

На Слобожанском направлении противник продолжает попытки блокировать Харьков. Город периодически обстреливают из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Преимущественно обстрелы проходят ночью.

Под Изюмом сейчас относительное затишье. Активные боевые действия враг не проводил. 20 общевойсковая и 1 танковая армии Западного военного округа осуществляют перегруппировку.

"Для повышения оперативности опрокидывания военных грузов враг приступил к использованию железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (российская федерация) на железнодорожную станцию Купянск (Украина)", - отметили в Генштабе.

На Донецком и Луганском направлениях основные бои проходят в районе Попасной и Рубежного, продолжаются попытки врага установить полный контроль над Мариуполем и улучшить свои тактические позиции.

Практически по всем направлениям оккупанты ведут огонь.

Из артиллерии путинские войска били в районах Кременной, Песок, Очеретино, Розовки, Новобахмутовки, Новоселки Второй, Марьинки и Красногоровки.

Под Попасной, Степным, Новотошковским, Рубежным, Северодонецком и Сладким оккупанты даже попытались пойти на штурм, но получили по зубам и отступили.

Многострадальный Мариуполь переживает новый штурм с применением авиации. Только за день по городу выпущено более 100 авиабомб.

"На Южнобужском направлении враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле. В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка", - рассказали в ГШ ВСУ.

Там подчеркнули: украинские воины продолжают уничтожать врага. И показали несколько фото уничтоженной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины составили 18,6 тыс. человек: уничтожены 684 танка и 1861 ББМ.

В течение дня потери врага существенно выросли. В Генштабе рассказали, как в одном только месте ВСУ уничтожили полсотни единиц техники РФ – и показали яркое фото.