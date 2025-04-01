СБУ задержала в Польше кремлевского пропагандиста Кирилла Молчанова из пула Медведчука. Фото

Служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями провела международную спецоперацию, в результате которой был задержан кремлевский пропагандист Кирилл Молчанов. Бывший украинский "политический эксперт", работавший на Виктора Медведчука, после полномасштабного вторжения РФ скрылся в Москву.

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Там он стал одним из главных рупоров российской пропаганды, активно оправдывал войну и распространял кремлевские фейки. О задержании пропагандиста сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генерального прокурора, а фамилия OBOZ.UA стала известна из собственных источников.

До полномасштабной войны Молчанов был псевдоэкспертом, пиарившим "Опоблок" и Медведчука. В 2022 году он бежал в РФ, где стал функционером кремлевского политпроекта "Другая Украина" и "Голос Европы", созданного Медведчуком по заказу ФСБ.

Молчанов активно участвовал в пропагандистских ток-шоу, оправдывая войну России против Украины, а также организовывал антиукраинские акции в ЕС, призывая к прекращению поддержки Киева.

В частности, злоумышленник являлся одним из частых гостей токшоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию России и распространял фейки о ситуации в Украине.

Кроме того, через соцсети он призвал к диверсиям и терактам на территории Украины.

В результате многоэтапной спецоперации с участием польских и украинских спецслужб Молчанов был задержан в Польше и депортирован из-за нарушений правил пребывания. Его передали украинским правоохранителям.

Следователи сообщили ему о подозрении по: ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников) и ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Пропагандисту грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Примечательно, что впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину был передан российский агент, работавший против нашего государства в информационной сфере.

Ранее следователи Службы безопасности Украины заочно объявили подозрение пропагандисту Владимиру Соловьеву сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Этот топ-пропагандист является одним из главных рупоров Кремля и входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина.

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