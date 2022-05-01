На Харьковщине вражеский снаряд попал в дом, погиб мужчина. Фото

1 мая российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области. В результате прямого попадания снарядов были разрушены четыре жилых дома, еще шесть серьезно повреждены, а житель одного из них погиб на месте.

Жертве варварской атаки захватчиков был 71 год. Об этом в комментариях "Суспильному" рассказал глава Золочевского горсовета Виктор Коваленко.

"Удар пришелся по нашему поселку около 18:00. Кроме жилых участков повреждения получил местный храм Вознесения Господнего", – пояснил мэр.

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Напомним, что несколькими часами ранее оккупанты произвели обстрел гражданского автомобиля в Харьковском регионе. От полученных ранений скончался один человек, еще двое – в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области водитель погиб после того, как сдетонировал снаряд, который он перевозил в багажнике. Мужчина нашел его посреди поля и вместо вызова спасателей, принял роковое решение доставить в полицию самостоятельно.