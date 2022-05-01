На Харьковщине под вражеский обстрел попало авто: одна женщина погибла, два человека ранены. Фото
В Харьковской области 1 мая под огонь российской артиллерии попало авто с гражданскими. В результате два человека получили ранения, один – погиб.
Инцидент произошел в Богодуховской объединенной территориальной общине утром в воскресенье, около 11:30. Об этом сообщила в Facebook Харьковская областная прокуратура.
Следствие выяснило, что в автомобиле ехали трое мирных жителей. Одна женщина скончалась на месте инцидента, еще одна и мужчина – пострадали.
По указанному факту прокуроры начали два уголовных расследования (нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство; ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следователи собирают доказательства военного преступления РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В течение 1 мая российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины, пытаясь вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.
Противник наступал на Изюмском направлении, но успеха не имел. Россияне понесли потери в живой силе и технике.
В Харьковской области путинские солдаты проводили разведку с помощью БПЛА. Более детально о ситуации в Украине на вечер воскресенья – читайте по ссылке.