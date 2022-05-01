На Харьковщине под вражеский обстрел попало авто: одна женщина погибла, два человека ранены. Фото

В Харьковской области 1 мая под огонь российской артиллерии попало авто с гражданскими. В результате два человека получили ранения, один – погиб.

Инцидент произошел в Богодуховской объединенной территориальной общине утром в воскресенье, около 11:30. Об этом сообщила в Facebook Харьковская областная прокуратура.

Следствие выяснило, что в автомобиле ехали трое мирных жителей. Одна женщина скончалась на месте инцидента, еще одна и мужчина – пострадали.

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По указанному факту прокуроры начали два уголовных расследования (нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство; ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следователи собирают доказательства военного преступления РФ.

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