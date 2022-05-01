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На Харьковщине под вражеский обстрел попало авто: одна женщина погибла, два человека ранены. Фото

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Жертвы российской войны в Украине

В Харьковской области 1 мая под огонь российской артиллерии попало авто с гражданскими. В результате два человека получили ранения, один – погиб.

Инцидент произошел в Богодуховской объединенной территориальной общине утром в воскресенье, около 11:30. Об этом сообщила в Facebook Харьковская областная прокуратура.

Следствие выяснило, что в автомобиле ехали трое мирных жителей. Одна женщина скончалась на месте инцидента, еще одна и мужчина – пострадали.

Представители органов правоохранения на месте обстрела
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По указанному факту прокуроры начали два уголовных расследования (нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство; ч. 2 ст. 438 УК Украины). Следователи собирают доказательства военного преступления РФ.

Повреждения на авто
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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В течение 1 мая российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины, пытаясь вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.

  • Противник наступал на Изюмском направлении, но успеха не имел. Россияне понесли потери в живой силе и технике.

  • В Харьковской области путинские солдаты проводили разведку с помощью БПЛА. Более детально о ситуации в Украине на вечер воскресенья – читайте по ссылке.