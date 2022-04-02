На Черниговщине от оккупантов освободили несколько сел, враг продолжает обстрелы Харькова. Главное о ситуации

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в Черниговской области, также продолжается зачистка от врага на Киевщине. Вражеским обстрелам подверглись Харьков и ряд других регионов нашей страны.

Кроме того, прошедшей ночью во многих областях была объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро субботы, 2 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

Относительно спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

В Черниговской области вечер и ночь прошли спокойно, без обстрелов, за ночь было несколько воздушных тревог. Стоит отметить, что 31 марта украинские военные освободили от российских оккупантов несколько сел в непосредственной близости и недалеко от Чернигова. После разминирования и при наличии относительно безопасного пути Черниговская ОВА направляет в эти села гуманитарную помощь.

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Оккупанты в течение ночи вели хаотический артиллерийский обстрел жилых районов Харькова. Также продолжаются бои в области, в частности, в Изюмском направлении. Из населённых пунктов эвакуировали еще 1500 человек.

В Киевской области объявляли несколько воздушных тревог за ночь. ВСУ и силы обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Враг оставляет после себя существенные разрушения и минирует территорию. Кроме того, в области замечены ДРГ противника.

В Николаевской области продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара по зданию Николаевского областного совета и ОВА.

В Запорожскую область около полуночи прибыла большая эвакуационная колонна с людьми из Мариуполя, Бердянска и Мелитополя.

За ночь по Днепропетровской области оккупанты совершили 10 ракетных ударов, 4 ракеты сбиты. Россияне повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Кривом Роге. В результате ракетных ударов ранены два человека.

На Херсонщине в течение суток были взрывы и обстрелы, больше всего в Бериславском и Херсонском районах. В результате боев есть пострадавшие, также враг разрушил и уничтожил инфраструктуру. Прокуратура открыла производство из-за убийства гражданских лиц.

В Донецкой области были обстрелы населенных пунктов Новоселовка и Новобахмутовка. На данный момент информация о разрушениях и количестве раненых еще выясняется. В осажденном Мариуполе продолжается гуманитарная катастрофа. Колонна Красного Креста не смогла попасть в город из-за оккупантов.

Враг также осуществил обстрелы населенных пунктов Луганской области – Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, а также населенные пункты Березово и Тошковка. Там поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке и другие объекты инфраструктуры. Вблизи Северодонецка горит Боровское лесничество. За 31 марта в регионе удалось эвакуировать 1300 человек.

В Полтавской области ночью российские оккупанты нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов. Утром были удары в Кременчуге по инфраструктурным объектам.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовят наступление на трех направлениях. Речь идет о Слобожанском, Донецком и Луганском.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Гештаб заявлял, что российские войска проводят перегруппировку с целью дальнейшего наступления. Кроме того, противник перебрасывает новые силы в Долбино Белгородской области.

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