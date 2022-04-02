Враг проводит перегруппировку для дальнейших наступлений, к границе с Украиной стянули новые силы – Генштаб

На Донецком направлении враг продолжает оказывать огневое влияние и штурмовые действия в большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Враг наносит огневое поражение и проводит штурм, чтобы взять под контроль Мариуполь.