Враг проводит перегруппировку для дальнейших наступлений, к границе с Украиной стянули новые силы – Генштаб
Российские оккупанты проводят перегруппировку с целью дальнейшего наступления. Кроме того, противник перебрасывает новые силы в Долбино Белгородской области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 1 апреля. Также враг продолжает выводить подразделения из района Чернобыля.
Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Враг наносит систематические ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов.
Подразделения врага, с целью создания наступательных группировок, продолжают перегруппировку войск.
Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории республики Беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением области.
По имеющейся информации, к железнодорожной станции Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.
На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Наступательных действий не предпринимал, основные усилия сосредотачивались на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск на территорию Республики Беларусь. Осуществляет минирование районов местности и техники, не подлежащую эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.
По имеющимся данным, отводимые в Беларусь подразделения Вооруженных сил РФ сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.
На Сиверском направлении противник наступательных действий не проводил, основные усилия сосредотачивались на прикрытии отвода войск на территорию российской федерации и сдерживаемые наступательных действий Сил обороны.
На Черниговском направлении враг продолжает блокировать Чернигов и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений Вооруженных сил Украины.
С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.
На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществляет перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА.
На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.
На Донецком направлении враг продолжает оказывать огневое влияние и штурмовые действия в большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Враг наносит огневое поражение и проводит штурм, чтобы взять под контроль Мариуполь.
Оккупанты начали наступления на направлениях Великая Новоселка и Раздольное, но были остановлены.
На Южнобугском направлении существенных изменений в положении и перемещении подразделений противника не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ освободили от российских оккупантов три села в Херсонской области – Орлово, Заградовку и Кочубеевку.
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