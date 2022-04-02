Оккупанты готовят наступление на трех направлениях, Россия ищет 'добровольцев' для войны против Украины – Генштаб

Российские оккупанты готовят наступление на трех направлениях. Речь идет о Слобожанском, Донецком и Луганском.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 2 апреля. Также Россия ищет добровольцев, которые готовы воевать против Украины.

Так, Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют отвод войск по отдельным направлениям, вероятно, с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Враг активизировал работу с так называемыми "добровольцами". Первого апреля этого года Министерством обороны РФ было принято решение о проведении военных собраний с резервистами с 4 апреля по 23 мая 2022 года.

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Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, грабежам и мародерству .

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск , в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов . По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек .

Группировка войск Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбила 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Гештаб заявлял, что российские войска проводят перегруппировку с целью дальнейшего наступления. Кроме того, противник перебрасывает новые силы в Долбино Белгородской области.

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