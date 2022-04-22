Медведчук дает показания, рассказывает все, что происходило, – Данилов

Украина будет готова по возможности и необходимости обменять обвиняемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских граждан. Но прежде он должен сдать всю пророссийскую агентурную сеть, с которой сотрудничал.

Об этом заявил в интервью "Суспільне" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он выразил мнение, что Медведчука должны были бросить за решетку еще во времена президента Леонида Кучмы.

"Насколько я понимаю, россиянам не очень нужен Виктор Медведчук", – сказал Данилов, комментируя возможность его обмена.

Сейчас же, по словам секретаря СНБО, Медведчук стал говорить и сдает все свои контакты.

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"Он дает сейчас показания, рассказывает, все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и т.д." – сказал Данилов.

Однако, как он отметил, Украина не исключает вероятности того, что по возможности и необходимости "этого подонка" могут обменять на попавших в плен РФ украинских граждан. Однако, в первую очередь, должны состояться "допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было".

Данилов отмечает, что ни для кого не секрет, что Медведчук был агентом РФ в Украине, но очевидно и то, что "он не один, их много".

"После того, как они мечтали, что они за 2-3 дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами с честью и совестью должны были возглавить правительство, все наши институты, – это были украинские военные высшего уровня", – сказал секретарь СНБО.

Он также отреагировал на слухи о том, что Москва хотела назначить главным в Украине предателя-беглеца Олега Царева или кого-то из граждан РФ.

"Нет, это люди, которые имели гражданство Украины и имеют большие звезды на своих погонах пока", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что в планах Кремля "Медведчук должен был быть "серым кардиналом" здесь, как он был всю жизнь, начиная со времен Кучмы".

"Если бы наша СБУ работала со времен Кучмы плодотворно и качественно, то Медведчук при Кучме был бы уже за решеткой", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан 12 апреля во время попытки побега из Украины.

Впоследствии СБУ обнародовала видео, на котором Медведчук обратился к президентам Украины и России. Он попросил обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя.

19 апреля спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве обращение Медведчука видели, но "никакой реакции нет". Через день он снова заявил, что "сказать пока нечего".

Как известно, Медведчук является кумом президента-агрессора Владимира Путина, но, по мнению заместителя главы Офиса президента Михаила Подоляка, для России он просто гастарбайтер.